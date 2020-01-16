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اكتشاف أقدم مادة على الأرض يبلغ عمرها 7.5 مليار سنة

الخميس 16/يناير/2020 - 01:40 م
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اكتشاف أقدم مادة على الأرض
اكتشاف أقدم مادة على الأرض
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وجد علماء من الولايات المتحدة وسويسرا أقدم مادة على الأرض - غبار الفضاء ، الذي يبلغ عمره 7.5 مليار سنة. 

ويعتقد فريق دولي من الباحثين، بقيادة الفلكي فيليب هيك من جامعة شيكاغو والمتحف الميداني ، أن حبيبات الغبار الصغيرة قد تكون من بقايا انفجار نجم منذ مليارات السنين. وبينما يطير هذا الغبار عبر الفضاء ، فإنه يتم تحصيله بتمرير النيازك والمذنبات.

ويعتبر النيزك الذي عثر عليه في أستراليا في 28 سبتمبر 1969، أحد النيازك المدروسة جيدًا على الأرض، ويعرف باسم مورتشيسون ويبلغ وزنه 220 رطلًا، إنه نوع من النيازك يُسمى الشندريت الكربوني ، وهو أحد أكثر البدائل المعروفة إلى العلم.

كما تم العثور على جزيئات يتراوح عمرها بين 4.6 و 4.9 مليار سنة داخل العينة، وفقا للعلماء.
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الكلمات المفتاحية

مورتشيسون غبار الفضاء انفجار نجم الولايات المتحدة النيازك الشندريت الكربوني أقدم مادة على الأرض

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