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"تريزيجيه" يواصل التألق ويقود كهرباء الإسماعيلية لفوز قاتل على بورتو المتصدر (فيديو)

الخميس 16/يناير/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل مصطفى يسري تريزيجيه هدفا قائلا لفريقه كهرباء الإسماعيلية ، أهداه به فوزا غاليا على نادي بورتو متصدر دوري الدرجة الثالثة، ضمن الأسبوع الأول من الدور الثاني وذلك على ملعب الأخير في مدينة السويس.

 

وشهدت المباراة منذ بدايتها ضغطا كبيرا من لاعبي كهرباء الإسماعيلية على نادي بورتو متصدر المجموعة، ونجحوا في إحراز الهدف في الدقيقة 35 من الشوط الثاني عن طريق مهاجمة مصطفى يسري تريزيجيه.

 

وسجل مصطفى يسري تريزيجيه هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 35 من الشوط الثاني، ليستقر بفريقه في المركز الثالث منفردا، بفارق 9 نقاط عن بورتو صاحب المركز الأول ، و4 نقاط عن بورفؤاد صاحب المركز الثاني.

 

وقد رفع تريزيجيه حصيلته من الأهداف مع كهرباء الإسماعيلية هذا الموسم إلى 8 أهداف 6 في الدوري وهدفين في بطولة كأس مصر.

 

وتضم قائمة الجهاز الفني كلا من احمد سعيد مدير فنى، على جمعة مدرب، سامح ابوضيف مدرب حراس، سيد سيكا مدير نادى، احمد كمال مدير ادارى، وادارى احمد الصغير مسؤل عن الكورة سعد مجدى، ومدير ادارى ابراهيم تعيلب، والعلاج الطبيعي د حسام فكري ود محمد عثمان، ومحلل الأداء سعد عثمان.

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