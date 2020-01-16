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"قتلوا شاب".. السجن 22 سنة لسيدة ومسن في عين شمس

الخميس 16/يناير/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
نسمة رمضان
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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح، اليوم الخميس، بمعاقبة "طه. س"، 42 عاما، بالسجن 15 سنة، و"نعمات. س"، 40 عاما، بالسجن 7 سنوات، على خلفية اتهامهما بقتل شاب بعدة طعنات متفرقة بالجسم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطه عين شمس، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بقيام المتهمين بإعتراض المجني عليه حال استقلاله دراجة نارية، وأسقطاه أرضا، بسبب وجود خلافات بينهم، ثم تعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء، محدثين إصابته التي أودت بوفاته.
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