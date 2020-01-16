عاجل.. عرض سعودي لاستعارة أزارو من الأهلي

تلقى النادي الأهلي عرضًا من أحد الأندية السعودية لاستعارة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، بنية البيع النهائي.





وبات أزارو على أعتاب الرحيل عن النادي الأهلي، بعد تعاقد النادي مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار حيث من المنتظر تقديمه رسميًا غدًا الجمعة.



واستقر الجهاز الفني للأهلي على رحيل أزارو من أجل إفساح مكان داخل قائمة الفريق الأحمر للوافد الجديد أليو بادجي والذي سيتم قيده بدلًا من اللاعب المغربي.



ومن المنتظر أن يوافق النادي النادي الأهلي على رحيل أزارو إلى النادي السعودي الذي طلب التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بنية البيع النهائي.



ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



