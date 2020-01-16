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أول إجراء من جامعة طنطا بعد اندلاع حريق في المدينة الجامعية

الخميس 16/يناير/2020 - 01:38 م
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نائب رئيس جامعة طنطا
نائب رئيس جامعة طنطا
أيمن يحيي
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قام الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية بالمدينة الجامعية للطالبات وذلك عقب تعرضها لحريق محدود في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إذ حرص الرفاعي على لقاء طالبات المدينة الجامعية بسبرباي، كما استمع للطالبات ومناقشة أوضاعهن ومعرفة مدى كفاءة الخدمات التي تقدم لهن، مطالبًا إياهن بالحفاظ على المدينة والالتزام بالتعليمات المنظمة لإقامتهن بها.

وخلال جولته، التقى الدكتور الرفاعي مبارك بالمشرفات والعاملات في مدينة الطالبات، حيث تفقد غرف الإقامة والإعاشة والمطابخ ومقار الأنشطة الطلابية، حيث أكد على ضرورة متابعة شكوى الطالبات وتوفير الرعاية الاجتماعية لهن وغيرها من الخدمات.
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