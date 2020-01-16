النيابة تُصرح بدفن شقيقين لقيا مصرعهما في قطار البدرشين

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، دفن شقيقان لقيا مصرعهما أسفل عجلات قطار بالبدرشين، حال عبورهما شريط السكة الحديد، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات الاولية، أن شقيقان أحداهما يدعى "أيمن" في العقد الرابع من العمر، وشقيقته "صابرين" في عقدها الثالث، حال عبورهما شريط السكة الحديد، لقيا مصرعهما أسفل عجلات قطار بالبدرشين، وتم نقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف النيابة.



كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بمصرع شقيقان حال عبورهما شريط السكة الحديد.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.