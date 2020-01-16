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فرنسا: ماكرون سيحضر مؤتمر برلين بشأن ليبيا

الخميس 16/يناير/2020 - 01:35 م
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ماكرون
ماكرون
وكالات
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ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر خاصة في قصر الاليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر مؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين يوم الأحد المقبل لمناقشة الصراع الليبي.

                                                           

ويهدف مؤتمر برلين، لبحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

 

وقد أعلنا طرفا النزاع في ليبيا، وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

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الكلمات المفتاحية

ماكرون مؤتمر برلين ليبيا فرنسا

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