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تفاصيل جلسة فايلر مع فتحي وأفشة قبل مواجهة المقاولون

الخميس 16/يناير/2020 - 01:32 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعليمات فنية لصانع ألعاب الفريق الأحمر محمد مجدي أفشة على هامش المران الجماعي اليوم الخميس.

وعقد فايلر جلسة خاصة مع أفشة على هامش المران الجماعي اليوم الخميس، وقام بمنحه بعض التعليمات الفنية من أجل تنفيذها في المباريات خلال المرحلة المقبلة.

كما حرص المدرب السويسري على عقد جلسة مطولة مع أحمد فتحي مدافع الفريق الأحمر، في حضور عمرو محب مترجم المدرب، حيث قام فايلر بمنح التعليمات الفنية لفتحي بعد مشاركته في وسط الملعب خلال مباراة الأهلي أمس أمام طنطا كبديلًا لزميله محمود متولي.


واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، حيث رفض فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب مواجهة طنطا بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس ولقاء المقاولون العرب المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة جمعهم من الفوز في 11 مباراة متتالية.
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