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نجما الأهلي جاهزان لمباراة المقاولون العرب

الخميس 16/يناير/2020 - 01:27 م
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وليد سليمان
وليد سليمان
علي نبوي
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أعلن الثنائي شريف إكرامي ووليد سليمان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيتهما لمباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام المقاولون العرب.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد تعافيهما من الإصابة.

وتعافي إكرامي وسليمان من الإجهاد في عضلة السمانة حيث أبعدت الإصابة الأول عن مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة فيما غاب سليمان عن أخر مباراتين للمارد الأحمر أمام بلاتينيوم وطنطا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة جمعهم من الفوز في 11 مباراة متتالية.
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وليد سليمان نادي الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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