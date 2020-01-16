Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الفيوم يبحث سبل تنمية بحيرة قارون

الخميس 16/يناير/2020 - 01:25 م
Advertisements
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
ريهام على
Advertisements
بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد وزارة البيئة، سبل تنمية بحيرة قارون، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وتفعيل مشروع استدامة النقل من خلال استخدام وسائل النقل غير الآلي "الدراجات"، إذ ضم الوفد كلًا من: المستشار تامر مصطفى مدير مكتب وزير البيئة، والدكتور محمد بيومي مدير برامج الطاقة والبيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة، والسيدة غادة أحمدين من برنامج المنح الصغيرة بوزارة البيئة، والمهندس عويس سعيد رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم.

من جانيه قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء ناقش سبل تحقيق التوازن البيئي لبحيرة قارون، وإزالة التعديات القريبة من البحيرة بوصف جزء من المنطقة محمية طبيعية، مشيرًا إلى مناقشة كيفية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

واستمع محافظ الفيوم لعرض حول آلية عمل مشروع استدامة النقل في مصر وتشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلي (الدراجات) بمدينة الفيوم، وتشجيع استخدام النقل الجماعي بالتعاون مع الجامعة، وإلقاء الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن وأهداف المشروع.

وأضاف التونى، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشغيل مشروع استدامة النقل "الدراجات" داخل جامعة الفيوم مطلع شهر فبراير القادم، حيث تم إنشاء 8 محطات لانتظار الدراجات كمرحلة أولى، منها 5 محطات بالكليات، و3 محطات بالمدينة الجامعية للطالبات، وسيتم خلال المرحلة الثانية من المشروع عمل 4 محطات خارج الجامعة بموقف القاهرة، وموقف بني سويف، وميدان السواقي، ومستشفى الصدر.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة تكاتف جميع الجهود لتنمية بحيرة قارون، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، الأمر الذي يسهم في تنشيط حركة السياحة البيئية والحفاظ على الحياة المائية في البحيرة، تفعيلًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة البحيرات إلى سابق عهدها، مشددًا أن هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة، مضيفًا أن مبادرة استخدام الدراجات تأتي في ضوء توجه الدولة نحو توفير استهلاك الطاقة، ورفع الوعي بظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، والحث على المشاركة الإيجابية لكافة شرائح المجتمع في حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.
Advertisements

أخبار تهمك

رسميًا.. الأهلي يعلن تعاقده مع أليو بادجي لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ 14 دقيقة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 4 ساعات

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

منذ 38 دقيقة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 20 ساعة

إهدار المال العام في الأهلي بسبب بادجي (أرقام)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 19 ساعة

كيكي سيتين يفاجئ برشلونة بقرار ناري بشأن كوتينيو

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 21 ساعة

ببلاش.. خسائر فادحة للأهلي من بيع وليد أزارو وجيرالدو (أرقام)

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. عرض سعودي لاستعارة أزارو من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

11:58 ص

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

10:53 ص

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status