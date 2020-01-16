محمود عبد المنعم كهربا يتصدر تريند جوجل بعد تألقه أمام طنطا





وتألق محمود عبد المنعم كهربا في الشوط الثاني؛ حيث نجح كهربا خلال مشاركته مع الأهلي حتى الآن في 100 دقيقة أن يسجل هدفين ويصنع هدف مميز.





وسجل الهدف الأول في شباك طنطا اللاعب حسين الشحات، في الدقيقة 11، وسجل محمود عبد المنعم كهربا هدفين في الدقيقتين 79 و90، وأحمد الشيخ، في الدقيقة 80، وختم أهداف االأهلي اللاعب مروان محسن، في الدقيقة 89.

وبهذد النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 33، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة، في المركز الـ17 قبل الأخير.

تصدر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا تريند جوجل اليوم الخميس الموافق 16/1/2020، بعد تألقه أمام طنطا، حيث خطف محمود عبد المنعم كهربا، الأنظار له بعد تسجيله هدفين لصالح فريق الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.