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أردوغان: تركيا ترسل قوات إلى ليبيا

الخميس 16/يناير/2020 - 01:03 م
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إرسال قوات إلى ليبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

                              

وفي وقت سابق، وافق البرلمان التركي، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا؛ لتكون دولة جديدة يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل في شئونها بعد العراق وسوريا.

 

وأبرم أردوغان والسراج، في نوفمبر الماضي اتفاقا يتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، الأمر الذي قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

ويخوض الجيش الليبي، منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا ارسال قوات إلى ليبيا أردوغان

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