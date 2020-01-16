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سفارة السعودية بالقاهرة تحذر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة

الخميس 16/يناير/2020 - 12:46 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو سمير
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أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الالكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، وتستخدم في ذلك منصات التواصل الاجتماعي  (WhatsApp - Facebook - Twitter) وغيرها، والتي تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين.

وشددت السفارة، أنه لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسئولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير آمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها.

يشار إلى أن العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا الدعوة التي حددت إرسالها لعدد كبير من الأشخاص، شرطًا لقبول طلبهم الحصول على رحلات الحج والعمرة المزعومة.
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