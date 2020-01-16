سفارة السعودية بالقاهرة تحذر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة





أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الالكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، وتستخدم في ذلك منصات التواصل الاجتماعي (WhatsApp - Facebook - Twitter) وغيرها، والتي تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين.





وشددت السفارة، أنه لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسئولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير آمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها.



