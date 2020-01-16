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إقالة وزيرة الصحة.. 7 قرارات نارية لنقابة الأطباء بعد "حادث التكليف"

الخميس 16/يناير/2020 - 12:55 م
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نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
منى صموئيل
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اتخذ مجلس نقابة الأطباء، عدة قرارات على خلفية حادث طبيبات المنيا، الذي وقع أمس الأربعاء، وأسفر عن وفاة 4، وإصابة 17.

 

وجاءت قرارات مجلس نقابة الأطباء، كالتالي:

أولا: التقدم ببلاغ للنائب العام، والنيابة الإدارية؛ لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة، ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الأطباء، ما عرض حياتهم للخطر.

ثانيا: إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة، للجنة التحقيق بالنقابة.

ثالثا: مطالبة النقابة بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما حالة ضرورة الانتقال لأي محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأي مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.

رابعا: ضرورة اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل"، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج.

خامسا: إعلان الحداد العام بنقابة الأطباء لمدة ثلاثة أيام، وإقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية. 

سادسا: رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالي الشهداء وللمصابين. 

سابعا: تقديم جميع سبل الدعم القانوني والنقابي لأهالي الشهداء وللمصابين.

إقالة وزيرة الصحة.. 7 قرارات نارية لنقابة الأطباء بعد "حادث التكليف"
إقالة وزيرة الصحة.. 7 قرارات نارية لنقابة الأطباء بعد "حادث التكليف"
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