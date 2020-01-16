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ننشر أسباب تراجع مجلس إدارة نادي الشرقية عن الاستقالة

الخميس 16/يناير/2020 - 12:53 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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تراجع أعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، عن الاستقالة التي أعلنوا عنها قبل 5 أيام، بعد اجتماعهم مع محافظ الإقليم الدكتور ممدوح غراب، بسبب معوقات ومشكلات تواجه النادي.

وأوضح أعضاء مجلس الإدارة: "أنه نزولا على رأي أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وتدعيما للثقة الغالية التي أولوها لنا وبعد إجراء مشاورات مكثفة مع المحافظ ووكيل أول وزارة الشباب والرياضة، وتغليبا للمصلحة العامة التي تقتضي منا جميعا التكاتف وحرصًا على عدم شق الصف ومواجهة كافة التحديات والاتهامات الظالمة لنا بالهروب من تحمل مسئولياتنا أمام جماهير وأعضاء، قررنا العدول عن الاستقالة الجماعية التي تقدمنا بها في أوائل هذا الأسبوع للمحافظ والرجوع مرة أخرى لممارسة دورنا الهام في خدمة أعضاء النادي المحترمين".

وأضافوا: "لقد تعاملنا دوما مع زملائنا في المجلس بروح الفريق، وكنا دومًا من أشد الحريصين على المصلحة العامة، وساهمنا في أبراز الوجه المحترم لنادينا الجميل في كافة المواقف والأحداث لإيماننا المطلق بأن الانتماء لهذا النادي يشكل جزءا من شخصيتنا الحقيقية.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد اجتمع بأعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور مجدي عزت، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، ووائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل المديرية للرياضة.
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