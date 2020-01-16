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الثلاثاء.. رسالة سلام من 'الصحفيين' على مسرح النقابة

الخميس 16/يناير/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
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أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم حفل على مسرح النقابة الثلاثاء المقبل، ٢١ يناير في السابعة مساءً، لفرقة رسالة سلام الدولية، في أول احتفالية تقيمها بالنقابة.

وقال في تصريحات صحفية، إن الفرقة قد مثلت مصر في العديد من المحافل الدولية في مختلف دول العالم، وتعتبر نواة مهرجان سماع الدولى للانشاد والموسيقى الروحية.

وتقدم فرقة رسالة سلام مزيج من الانشاد الديني والصوفي، ممتزج مع اصوات التراتيل والألحان القبطية، حيث تتكون من فرقة سماع للانشاد الصوفي فرقة التراتيل والألحان القبطية، فرقة الترانيم الكنائسية "أابيلا"، وفرقة "أندونيسيا للانشاد الديني"، برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح مؤسس ورئيس الفرقة.

وأضاف أن هذه التجربة الفنية الجديدة تستحق أن تكون على مسرح نقابة الصحفيين، تعبيرًا عن تقديم فن راق يدعو للتسامح والسلام والحوار بين شعوب الْعَالَم، وتأتي هذه الاحتفالية بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.
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