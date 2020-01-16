نائب وزير الدفاع السعودي يرأس وفد المملكة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمصر



رأس الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، وفد المملكة المشارك في حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على شاطئ البحر الأحمر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بمملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوفة وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة، في عدد من الدول العربية والأجنبية.



وكان نائب وزير الدفاع قد وصل أمس إلى جمهورية مصر العربية، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة برنيس العسكرية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر الفريق أول محمد أحمد زكي، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة العميد الركن خليل بن إبراهيم المنقور، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.



بعد ذلك، توجه نائب وزير الدفاع إلى صالة الاستقبال الرئيسة المخصصة لرؤساء الوفود، ومن ثم، لمنصة الحفل الرئيسية لحضور فعاليات حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، وافتتاح القاعدة الجوية ومشاهدة العرض الجوي، ومناورة تمرين قادر (2020)، ثم توجه لمركز القيادة والسيطرة، كما شاهد حاملة المروحيات (مسترال) والجزء الثاني من المناورة البحرية.



وشدد نائب وزير الدفاع، في تصريح عقب حضوره فعاليات افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، على أهمية القاعدة العسكرية التي تبين ما وصلت إليه جمهورية مصر العربية من تطور في منظوماتها العسكرية، حيث تعد هذه القاعدة محورًا رئيسيًا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.



وقد غادر نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له، أمس الأربعاء، مطار قاعدة برنيس العسكرية بجمهورية مصر العربية، متوجها إلى المملكة وكان في وداعه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

