بعد سماع أقوالهما.. النيابة تقرر صرف أبطال واقعة "الحضن" بالشرقية





جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله شاب يقدم باقة ورد ويحتضن طالبة، أمام مدرسة للتعليم الثانوي الفني بإدارة أبو حماد التعليمية في محافظة الشرقية.



وبين الفيديو الشاب وهو ينتظر الفتاة خارج المدرسة مصطحبا باقة ورد، ثم تقدمت الطالبة نحوه واحتضنته، وأثناء تجمع بعض الشباب لمشاهدة الموقف، قال لهم الشاب: "اللي هيبصلها هضربه بالنار".



وعلقت مديرية التعليم بالشرقية على الواقعة قائلة: "إنها حدثت الخميس الماضي، خارج أسوار المدرسة بعد انتهاء الامتحانات"، مشيرة إلى أنه جرى التحقيق في الواقعة، واستدعاء ولي أمر الطالبة، والذي قال، إن الشاب هو خطيب ابنته.

أصدرت نيابة أبو حماد بالشرقية، قرارا بصرف طالبة وخطيبها أبطال واقعة "الحضن" أمام مدرسة للتعليم الثانوي الفني بمدينة أبو حماد من سرايا النيابة، بعد الاستماع لأقوالهما، وتم تسليم الفتاة لأسرتها.