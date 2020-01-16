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عاجل.. الموت يفجع المطرب مصطفى شوقي

الخميس 16/يناير/2020 - 12:47 م
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مصطفى شوقي
مصطفى شوقي
رانيا ماهر
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نشر الفنان مصطفى شوقي منشور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وفاه "عمتة"، حيث قال :"انتقلت الى رحمة الله تعالى عمتي الغالية السيدة احلام نعمان ابوشنيف والعزاء بمدينة منفلوط ..اسيوط..انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله على كل شيء".

وقام متابعيين واصدقاء الفنان مصطفي بموساته وتقديم العزاء له، والدعاء للمغفورة لها.

يذكر أن المطرب مصطفى شوقي حقق نجاحا كبيرا بأغنيته الأولى "ملطشة القلوب" اخر العام الماضي، ولاقت رواجا كبيرا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما طرح بعدها أغنية "وحشتوني"، وهي من ألحانه وكلمات نصر محروس.

يذكر أن أغنية "ملطشة القلوب"، حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة الى الآن، وهي من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتعد أول أغاني ألبوم "فري ميكس 5"، والتي يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات شهيرة، والتي شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.
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