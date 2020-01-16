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أسعار النفط تنتعش بعد الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين

الخميس 16/يناير/2020 - 12:35 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس 16-1-2020 بعد توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت 30 سنتا أو 0.5% إلى 64.30 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي 30 سنتا أو 0.5% إلى 58.11 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 6.7 مليون برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير 8.2 مليون برميل وفقا للإدارة.

كما قالت الإدارة إن إنتاج الولايات المتحدة زاد إلى مستوى قياسي عند 13 مليون برميل يوميا.

وقال يو.بي.إس إنه يتوقع أن يجري تداول برنت عند قاع نطاق بين 60 و65 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2020، طالما لم تقع اضطرابات للإمدادات في الشرق الأوسط.


وقال شوهان إن بيانات رسمية أمريكية أظهرت انخفاضًا يفوق المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية قدمت الدعم أيضا للأسعار.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع قدره 500 ألف برميل.


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