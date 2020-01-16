أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2020 في لبنان

استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الخميس 16-1-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2020 في لبنان





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،35.60 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 61.996 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 812.71 بـ ليرة لبنانية .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.426 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.





اسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2020





اسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار



