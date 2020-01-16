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غدا.. وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الميناء بالغردقة

الخميس 16/يناير/2020 - 12:36 م
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وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
محمد طه
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يصل عصر اليوم الخميس، مطار الغردقة الدولي، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر، منها مشروع مدينة الحرفيين، بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون جنيه، والتي من المقرر أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى منها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي خلال شهر يناير الجاري.

وأكد مصدر لـ"لفجر"، أن وزير الأوقاف سيؤدي صلاة الجمعة في مسجد الميناء بالغردقة، ثم يتفقد أعمال البناء لمسجد “الدهار الكبير” أقدم مسجد بمدينة الغردقة.

وأضاف المصدر، أن وزير الأوقاف سيعقد اجتماعا مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لمناقشة سبل تسليم المرحلة الأولى من الورش بمدينة الحرفيين ومناقشة أسعار الورش قبل تسليمها.
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