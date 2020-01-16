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تعليم الإسماعيلية: لم نتلقى أي شكاوى من أسئلة امتحانات الإعدادية

الخميس 16/يناير/2020 - 12:35 م
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الامتحانات
الامتحانات
الفجر | محافظات
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تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، عددا من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير أول أيام العملية الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 - 2020.

كما تفقد مدير تعليم الإسماعيلية، لجنة مدرسة الطائف الرسمية لغات، والتي تضم 6 لجان امتحانية، وتضم 130 طالب وطالبة، حيث اطمأن على مستوى الامتحان، وأجرى حوارا أبويا مع الطلاب للوقوف على مستوى الأسئلة، مؤكدًا أنه لم ترد أي شكاوى من أسئلة اللغة العربية لغرف العمليات بالإدارات التعليمية، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية، مضيفا أن الامتحانات مستمرة حتى الخميس 23 يناير الجاري. 

وأكد القبيصي، أن الامتحانات تقيس مستوى جميع الطلاب وبعيدة تماما عن الغموض والنواحي الخلافية والسياسية والحزبية أو الدينية، مضيفا أنه وجه بضرورة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة عن طريق لجان التصحيح والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات وقبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب.
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