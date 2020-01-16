الصين: علاقاتنا بروسيا لن تتأثر بتغيير حكومة بوتين

ذكرت الصين، اليوم الخميس، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفاجئ عن التغييرات الدستورية التي دفعت بمغادرة رئيس الوزراء لن تؤثر على العلاقات الوثيقة بشكل متزايد بين بكين وموسكو، وفقا لما اوردته شبكة "إيه بي سي نيوز".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانغ في مؤتمر صحفي يومي، تحت قيادة بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ، انه دخلت "الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين الصين وروسيا حقبة جديدة، وأصبحت ناضجة ومستقرة ومرنة على نحو متزايد".



وقال قنغ إن العلاقات الثنائية: "لن تتأثر بالتغيرات في الوضع الدولي والعمليات السياسية الداخلية لكل من الجانبين". كما أشاد برئيس الوزراء السابق ديمتري ميدفيديف لتعزيز العلاقات الروسية الصينية، وخاصة في المجال الاقتصادي.



تتمتع الدولتان بعلاقات وثيقة بشكل متزايد على مدار العقدين الماضيين. فقد كانت الصين عميلًا رئيسيًا للأسلحة الروسية والغاز والنفط وغيرها من الموارد، في حين قامت حكوماتهم بمواءمة سياساتها الخارجية لمعارضة النفوذ الأمريكي في الشؤون الدولية.



اقترح بوتين يوم الأربعاء إدخال تغييرات على الدستور يمكن أن تبقيه في السلطة بعد نهاية فترة ولايته في عام 2024، مما أدى إلى حدوث تغيير مفاجئ في القيادة الروسية. واستقال ميدفيديف بعد ساعات، وعين بوتين رئيس دائرة الضرائب الروسية غير المعروف ليحل محله.



في حين أن خطط بوتين لا تزال غير محددة، فقد تم تشبيهها بالتحركات التي اتخذها شي لتعزيز سيطرته، وجعل نفسه أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ. أنشأ شي، الذي يرأس الدولة وزعيم الحزب الشيوعي الحاكم ورئيس اللجنة المشرفة على الجيش، هيئات عمل جديدة تمنحه السيطرة على أمن الدولة وغيرها من المهام الحاسمة للحكومة.



في عام 2018، عدل شي الدستور لإزالة حدود الولاية الرئاسية، مما جعله حاكمًا مدى الحياة، وهو دور يبدو أن بوتين يطمح إليه.



وفي غضون ذلك، وافق الحزب الحاكم في روسيا بالإجماع، اليوم الخميس، على ترشيح ميخائيل ميشوستين كرئيس للوزراء قبل الانتخابات البرلمانية الرسمية، وفق ما قالته أنستازيا كاشفاروفا، أحد مساعدي رئيس البرلمان على وسائل التواصل الاجتماعي.



من المتوقع أن يصوت مجلس دوما الروسي، مجلس النواب بالبرلمان، على ترشيح ميشوستين في وقت لاحق اليوم الخميس. وقد اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء تغييرات دستورية في اليوم السابق من شأنها أن تتيح له مجالًا لتعزيز قبضته على السلطة بعد تركه الرئاسة، واختار ميشوستن رئيسًا للوزراء بعد تنحي ديمتري ميدفيديف وحكومته.

