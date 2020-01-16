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7 خطوط لنقل الزوار إلى معرض الكتاب (تعرف عليها)

الخميس 16/يناير/2020 - 12:31 م
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خالد عبدالعال
خالد عبدالعال
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من الاستعدادات لمعرض الكتاب الدولي، لافتًا إلى دعمه الكامل لإقامة المعرض في دورته الـ51، والمقرر انطلاقها في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. 

وأضاف "عبدالعال" أن المحافظة ستوفر أتوبيسات لزوار المعرض، حيث تتمركز خطوطهم في المواقف الآتية، "عبد المنعم رياض والعباسية والنزهة الجديدة والأميرية وميدان الجيزة والسلام والمظلات".

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معرض الكتاب مصر زوار معرض الكتاب اللواء خالد عبدالعال أتوبيسات لزوار المعرض

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