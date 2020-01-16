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اليوم.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

الخميس 16/يناير/2020 - 12:20 م
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البنك المركزي
البنك المركزي
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يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 20.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

 
وتعمل الحكومة على إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه، وفقا لما جاء في موازنة العام الجديد.



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