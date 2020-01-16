انطلاق منافسات المجموعة الثانية بدوري الصم في البحر الأحمر (صور)

أطلقت وزارة الشباب والرياضة منافسات المجموعة الثانية بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، خلال الفترة من 15 إلى 23 من يناير الجاري، بملعب مركز شباب المنيا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمشاركة محافظات (المنيا، الدقهلية، أسوان، الأقصر، قنا، بني سويف).





حيث تم عقد الاجتماع الفني للجنة المنظمة ومنسقي المحافظات ولجنة الحكام ومدربي الفرق المشاركة، وتناول الاجتماع كافة الأمور الفنية التي تخص المسابقة وتنفيذ اللائحة المنظمة للبطولة، وخلال الاجتماع تم إجراء القرعة للمجموعة الثانية، والتي أسفرت عن لقاء منتخب الدقهلية مع منتخب المنيا ولقاء منتخب قنا مع منتخب بني سويف ولقاء منتخب أسوان مع منتخب الأقصر ضمن مباريات الجولة الأولي بالمجموعة.





وفي الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية يلتقي منتخب الأقصر مع منتخب المنيا ويلتقي منتخب بني سويف مع منتخب الدقهلية ويلتقي منتخب قنا مع منتخب أسوان، وفي الجولة الثالثة يلتقي منتخب أسوان مع منتخب بني سويف، ويلتقي منتخب المنيا مع منتخب قنا ويلتقي منتخب الدقهلية مع منتخب الأقصر.





ويلتقي في الجولة الرابعة من المجموعة منتخب أسوان مع منتخب الدقهلية ويلتقي منتخب الأقصر مع منتخب قنا ويلتقي منتخب بني سويف مع منتخب المنيا، فيما يلتقي في الجولة الخامسة والأخيرة منتخب الأقصر مع منتخب بني سويف ويلتقي منتخب المنيا مع منتخب أسوان ويلتقي منتخب قنا مع منتخب الدقهلية.









وتم تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4 مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها منتخبا أسيوط والقاهرة، وتختتم منافسات المجموعات بمحافظة مطروح مارس المقبل.





ضمت المجموعة الأولى محافظات "القاهرة، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج" وأقيمت بالقاهرة، وتضم المجموعة الثانية محافظات "المنيا، أسوان، الدقهلية، الأقصر، قنا، بني سويف"، وتقام بمحافظة البحر الأحمر، بينما تضم المجموعة الثالثة محافظات "الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس"، وتقام بمحافظة دمياط.





وتضم المجموعة الرابعة محافظات "الغربية، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، الإسكندرية، الفائز من المجموعة التمهيدية" وتقام بمحافظة مطروح.





ومن المقرر أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بمحافظة الإسكندرية مطلع أبريل 2020.



