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مدبولي: 2 مليار جنيه تمويل إضافي لرصف الطرق بالمحافظات

الخميس 16/يناير/2020 - 12:23 م
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بوابة الفجر
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولو الوزارتين.

وأشار مدبولي في مستهل اللقاء، إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية في المحافظات، وأن يتم التنفيذ بأعلى المواصفات، وبالفعل تم البدء في موازنة العام الماضي، وهذا العام تخصيص موارد مالية، وتم وجار تنفيذ عدد من المشروعات.

وأوضح رئيس الوزراء، أننا نعمل علي زيادة موازنة هذا العام بمبلغ نحو ملياري جنيه، وأن هناك تكليفًا بتوجيه جزء من هذا المبلغ الإضافي لربط المدن في المحافظات بعضها ببعض بطرق جيدة، وأن يتم التنسيق في التنفيذ بين المحافظات المختلفة، وهيئة الطرق والكباري، خاصة أن الهيئة تستخدم حاليًا ماكينات حديثة لرصف الطرق، بالسرعة والجودة المطلوبتين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، على أن إعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية اعتبارًا من العام المالي الحالي جاء تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين رقم 7 بتاريخ 2019.

وعرض شعراوي، الموقف الخاص بمشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات، حيث أشار إلى أن العام المالي 2018-2019 شهد رصد اعتمادات مالية قدرها 5.373 مليار جنيه لتنفيذ 2050 مشروعًا بأطوال 2935 كيلو، وقد تم الانتهاء منها بالكامل ودخلت حيز التشغيل، فضلًا عن رصد اعتمادات مالية خلال العام المالي 2019-2020 قدرها 4.177 مليار جنيه لتنفيذ 1969 مشروعًا بأطوال 2158 كيلو، تراوحت نسب التنفيذ بالمحافظات بين 40 إلى 50% بالنسبة للمخطط.

وفيما يخص الطلبات الواردة من المحافظات بالطرق ذات الأولوية المطلوب رصفها، نوّه شعراوي إلى أن عددها وصل خلال العام المالي 2019-2020 إلى 923 طريقًا بطول 2229 كيلو، بتكلفة قدرها 3.84 مليار جنيه، وكان هناك مقترح بأن يتم دعم المحافظات خلال هذا العام بتمويل قدره 2 مليار جنيه للبدء في تنفيذ هذه الطرق، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء، بعد الترتيب مع وزير المالية، وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع وزارة النقل، بشأن التنفيذ، هذا بالإضافة إلى ما ورد من المحافظات أيضًا بشأن الطرق ذات الأولوية العاجلة المطلوب رصفها خلال العامين الماليين القادمين والتي وصل عددها إلى 2652 طريقًا بطول 6586 كيلو، بتكلفة قدرها 12.662 مليار جنيه، ويٌقترح إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات للعامين القادمين.

كما استعرض محمود الشعراوي البيان التفصيلي لمشروعات رصف الطرق بالمحافظات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى عدد المشروعات وأطوال الطرق بالكيلومتر في كل محافظة، والتي يتم تنفيذها خلال العام الجاري، والأولويات العاجلة لكل محافظة في العام الجاري أيضا، وكذلك الأولوية العاجلة للمحافظات خلال العامين القادمين.
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