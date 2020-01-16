Advertisements
Advertisements
Advertisements

٢٥٨٤٦ طالبًا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بدمياط

الخميس 16/يناير/2020 - 12:19 م
Advertisements
امتحانات
امتحانات
هند الشيال
Advertisements
أكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية التربية والتعليم، رفعت درجة الاستعداد وانتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وأضاف سويلم، أن الدكتورة منال عوض"، محافظ دمياط، تتابع باستمرار كافة الإجراءات التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومقاعد كافية ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات، ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة.

وأشار إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

وتفقد وكيل الوزارة عدة مدارس بإدارة عزبة البرج التعليمية، لمتابعة سير العملية الامتحانية وانضباطها، للشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوى العام، كان منها مدرسة الإعدادية بنات، والإعدادية بنين، والثانوية بنات، والثانوية بنين، واللغات الرسمية بنات برأس البر.

وأكد سويلم، أن 25 ألفًا و846 طلابًا سيؤدون امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، في 138 لجنة كما سيؤدي 1381 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية في 5 لجان وذلك بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، مشيرا أن المتقدمين للامتحانات يمثلون 214 مدرسة رسمية ولغات وخاصة ومهنية، مؤكدًا على أنه أصدر تعليمات لمديري عموم الإدارات التعليمية بتشكيل غرف عمليات لمتابعة العملية الامتحانية أولًا بأول مع ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وإعداد تقرير يومي عن سير لجنة الامتحانات، وكشف مجمع للطلاب الغائبين وكافة المستندات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات.
Advertisements

أخبار تهمك

إقالة وزيرة الصحة.. بيان عاجل يتهم هالة زايد بالتسبب في وفاة أطباء المنيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تشافي: رفضت تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بديل سواريز.. تطور جديد في برشلونة بشأن الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 20 ساعة

رقم كبير.. تكلفة صفقة أليو بادجي على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ ساعة و 9 دقيقة

كيكي سيتين يفاجئ برشلونة بقرار ناري بشأن كوتينيو

منذ حوالي 4 ساعات

إهدار المال العام في الأهلي بسبب بادجي (أرقام)

منذ 39 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

10:53 ص

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

إهدار المال العام في الأهلي بسبب بادجي (أرقام)

12:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status