٢٥٨٤٦ طالبًا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بدمياط





وأشار إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.



وتفقد وكيل الوزارة عدة مدارس بإدارة عزبة البرج التعليمية، لمتابعة سير العملية الامتحانية وانضباطها، للشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوى العام، كان منها مدرسة الإعدادية بنات، والإعدادية بنين، والثانوية بنات، والثانوية بنين، واللغات الرسمية بنات برأس البر.



وأكد سويلم، أن 25 ألفًا و846 طلابًا سيؤدون امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، في 138 لجنة كما سيؤدي 1381 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية في 5 لجان وذلك بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، مشيرا أن المتقدمين للامتحانات يمثلون 214 مدرسة رسمية ولغات وخاصة ومهنية، مؤكدًا على أنه أصدر تعليمات لمديري عموم الإدارات التعليمية بتشكيل غرف عمليات لمتابعة العملية الامتحانية أولًا بأول مع ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وإعداد تقرير يومي عن سير لجنة الامتحانات، وكشف مجمع للطلاب الغائبين وكافة المستندات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات.

أكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية التربية والتعليم، رفعت درجة الاستعداد وانتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.وأضاف سويلم، أن الدكتورة منال عوض"، محافظ دمياط، تتابع باستمرار كافة الإجراءات التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومقاعد كافية ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات، ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة.