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الصين: الصفقة التجارية الأمريكية لن تؤثر على موردي الزراعة الآخرين

الخميس 16/يناير/2020 - 12:19 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أوضح ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم الخميس، إن الموردين الآخرين للسلع الزراعية في الصين لن يتأثروا بالصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة لأن الشراء سيعتمد على مبادئ السوق، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

كان ليو يتحدث يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بعد توقيع اتفاقية تجارة المرحلة الأولى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تتضمن الاتفاقية تعهدًا من الصين بشراء سلعة زراعية إضافية بقيمة 12.5 مليار دولار على الأقل في عام 2020، وبزيادة 19.5 مليار دولار على الأقل عن مستوى عام 2017 البالغ 24 مليار دولار في عام 2021.

صرح ليو للصحفيين، وفقا لما ذكرته CCTV، بأن الشركات الصينية ستستورد السلع الزراعية الأمريكية وفقا لاحتياجات المستهلكين، والطلب والعرض في السوق.

وتابع قائلا ان "سوق الصين هو جزء مهم جدا من السوق الدولية الآن. الأمر ليس كما لو أن أي بلد يمكنه تصدير أكبر عدد ممكن من المنتجات (إلى الصين) كما يريد. بدلًا من ذلك، فأنت بحاجة إلى إظهار القدرة التنافسية للمنتج".

وأكدت تصريحات ليو، عدم اليقين الذي لا يزال قائمًا حول الصفقة، وكيف ستنفذ الصين ارتفاع الواردات الأمريكية بعد نزاع تجاري دام 18 شهرًا تسبب في قيام المشترين الزراعيين الصينيين بتغيير سلاسل التوريد الخاصة بهم.

للوصول إلى هدف الشراء، ستحتاج الصين إلى زيادة مشترياتها عن طريق التدخل في سوق المنتجات الزراعية دون إغضاب شركائها التجاريين الحاليين، حسبما قال أحد تجار الحبوب في الصين مع شركة تجارية دولية لا يُسمح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

بموجب الاتفاقية، لم تخفض بكين أو تزيل التعريفات الإضافية على المنتجات الزراعية الأمريكية التي أُدخلت ردا على التعريفات الأمريكية.

سيكون التركيز بين إمدادات فول الصويا في الولايات المتحدة والبرازيل محط اهتمام لأن هناك مخاوف من أن الصين قد تلغي بعض الواردات البرازيلية لتعزيز مشترياتها من الولايات المتحدة. تشتري الصين حوالي 80٪ من صادرات البرازيل من فول الصويا.

وقال لي تشيانغ، كبير المحللين في شركة جي سي انتليجنس للاستشارات، ومقرها شانغهاي، إنه من المتوقع أن تصل واردات فول الصويا في الولايات المتحدة إلى 35 مليون طن في عام 2020 حيث اشترت بالفعل فول الصويا من البرازيل لهذا العام.
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الكلمات المفتاحية

واشنطن و الصين الواردات البرازيلية الصفقة التجارية الامريكية

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