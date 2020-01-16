ضبط متهم بسرقة إطارات السيارات في القليوبية 

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط عنصر إجرامي، بتهمة ارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمديرية أمن القليوبية، ارتكاب عاطل، مقيم بدائرة القسم، وقائع سرقة الإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي، حال توقفها أسفل المساكن، واستبدالها بوضع حجارة أسفلها.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة "ملكه"، وعثر بداخلها على كمية من الحجارة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأقر بارتكابه 6 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته.



وتم بإرشاد المتهم، ضبط المسروقات داخل مخزن بمسكنه، واتخاذ الإجراءات القانونية.