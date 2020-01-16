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ضبط مركز مخالف لعلاج الإدمان بالشرقية 

الخميس 16/يناير/2020 - 12:17 م
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الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
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ضبط رجال قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، مركزا لعلاج الإدمان من دون ترخيص، بداخله 13 عنصرا إجراميا، يتلقون العلاج، بالشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الشرقية، إدارة مالك مصنع كائن بقرية المحمدية بدائرة مركز شرطة منيا القمح، ومُقيم بالقرية ذاتها، مسكنه الكائن بالقرية كمركز لعلاج الإدمان "من دون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المركز، وأسفر ذلك عن ضبط 2 من المشرفين العاملين بذلك المركز و13 من المودعين للعلاج به، من بينهم "مسجل شقي خطر"، و9 منهم لهم معلومات جنائية".

 

كما أمكن ضبط 16 علبة عقار مهدئ.


وبمواجهة المشرفين، أقرا باستقبال المودعين بالمنشأة، محل الضبط للعلاج من الإدمان، وأن الأدوية المضبوطة بداخل المركز تستخدم للعلاج، وأيد المودعون بالمركز، ما جاء بأقوال المشرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها، لا سيما ضبط المنشآت التي تعمل من دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعينة.

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