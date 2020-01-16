أمن الأقصر ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين في إسنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة إسنا، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية، والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.





وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.





جاء ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.



