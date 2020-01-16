بعد تحذيرات الأرصاد من طقس الجمعة.. ننشر دعاء المطر





دعاء المطر.. أفضل دعية يمكن قولها في المطر

ننشر لكم أفضل الأدعية المستحب قولها عند المطر، وعند هبوب الرياح:

- اللهم صيبا نافعا - مطرنا بفضل الله ورحمته - يمكنك قول للهم أغثنا ثلاث مرات - ومن دعاء المطر أيضا، اللهم اغفر لنا وسامحنا واعفوا عنا واكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة.

- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول "اللهم إني أسألك خير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما أرسلت به" رواه مسلم.

دعاء المطر، يبحث الناس عن دعاء المطر، بعدما حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الجمعة، حيث ستشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والقاهرة أمطارا غزيرة، أما جنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد تكون الأمطار بها متوسطة الشدة، ومن هنا ننشر لكم الدعاء المستحب قوله أثناء هطول الأمطار، وهبوب الرياح