Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تحذيرات الأرصاد من طقس الجمعة.. ننشر دعاء المطر

الخميس 16/يناير/2020 - 11:59 ص
Advertisements
دعاء المطر
دعاء المطر
Advertisements
دعاء المطر، يبحث الناس عن دعاء المطر، بعدما حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الجمعة، حيث ستشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والقاهرة أمطارا غزيرة، أما جنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد تكون الأمطار بها متوسطة الشدة، ومن هنا ننشر لكم الدعاء المستحب قوله أثناء هطول الأمطار، وهبوب الرياح

دعاء المطر.. أفضل دعية يمكن قولها في المطر
ننشر لكم أفضل الأدعية المستحب قولها عند المطر، وعند هبوب الرياح:

- اللهم صيبا نافعا
- مطرنا بفضل الله ورحمته
- يمكنك قول للهم أغثنا ثلاث مرات
- ومن دعاء المطر أيضا، اللهم اغفر لنا وسامحنا واعفوا عنا واكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة.
- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول "اللهم إني أسألك خير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما أرسلت به" رواه مسلم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دعاء المطر حالة الطقس المطر الطقس الارصاد الجوية الارصاد

أخبار تهمك

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

أخبار الزمالك اليوم الخميس: التخطيط لخطف نجم الأهلي.. مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء.. موعد مباراة الزمالك ضد المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ يوم

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة لفظها ريال مدريد.. مانشستر يونايتد ينهي اتفاقه مع خليفة كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

منذ 42 دقيقة

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

منذ حوالي 16 ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 5 ساعات

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ أقل من ساعة

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

أفضل 5 أدعية مستحبة عند نزول المطر..تعرف عليهم

الأدعية المستحبة عند سقوط المطر والرعد وشدة الرياح

أفضل الأدعية المستحبة عند هطول الأمطار.. تعرف عليها

غيوم في السماء وأمطار متوسطة بالقاهرة.. تعرف على أفضل الأدعية

بعد تقلبات الجو.. أدعية مستحبة عند نزول المطر

تعرف على أدعية المطر والبرق والرعد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

09:24 م

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

10:54 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status