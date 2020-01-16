توفيق عكاشة يكشف كواليس ما دار في موسكو بين حفتر والسراج

يناقش الإعلامي توفيق عكاشة في حلقة الليلة من برنامج "مصر اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة" في الثانية عشرة منتصف الليل، مستجدات الملفات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، خاصة الملفين الليبي والإيراني.

يستعرض "عكاشة" التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، كاشفا الدور التركي و القطري كأدوات لتنفيذ مخططات الشرق الأوسط مستخدمين المتشددين والمتطرفين.





يكشف "عكاشة" مستجدات الأزمة الليبية وكواليس ما دار فى موسكو بين فايز السراج والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وأسباب فشل تلك المفاوضات والأغراض التركية الخبيثة من وراءها، ويوضح أن تركيا تقوم بنقل الدواعش الإرهابيين من سوريا الى ليبيا عن طريق بتمويل قطري ودعم إعلامي اخوانى مشبوه، وأن المخطط يستهدف تحويل ليبيا الى اكبر معسكر للإرهاب فى الشرق الأوسط. كما يستعرض عكاشة بطولات الجيش المصري العظيم الذي ينتشر فى البلاد وعلى أتم الاستعداد للدفاع على المصالح المصرية وحماية الأمن القومى المصري على الجبهات الأربع فى ذات الوقت، مسلطا الضوء على المناورات العسكرية العملاقة التي تنفذها القوات المسلحة برا وبحرا وجوا وعلى كافة الجبهات، مؤكدا أن الجيش المصري هو مؤسس العسكرية فى الأرض، و أن نجاحاته وبطولاته لا تنتهي.



