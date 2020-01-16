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فريق الصقور السعودية يشارك في معرض الكويت للطيران 2020

الخميس 16/يناير/2020 - 11:02 ص
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عمرو سمير
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تشارك القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بفريق الصقور السعودية، بـ7 طائرات بكامل طواقمها الجوية والفنية في معرض الكويت الدولي للطيران 2020، الذي يقام خلال الفترة من 15 - 18 يناير في مطار الكويت الدولي.

‎ويسعى الفريق من خلال هذه المشاركة، إلى إبراز مدى التطور والاحترافية التي يمتلكها طيارو القوات الجوية الملكية السعودية، حيث تتم الاستعراضات والمناورات الجوية بطائرات "هوك" البريطانية الصنع التي تستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتُعَدُ من أفضل الطائرات للقيام بتلك المهام؛ نظراً لحجمها المناسب وخفة حركتها ومناسبتها للعروض الجوية, حيث طُليت باللونين الأخضر والأبيض تيمنًا بعلم المملكة العربية السعودية.

‎وبَيَّن قائد فريق الصقور السعودية المقدم الطيار عبدالرؤوف السلمي، مدى الاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية، وذلك من خلال تنفيذ العروض المتنوعة في سماء الكويت، حيث يأتي ذلك نتاج التدريب المقنن والتخطيط المسبق والدعم غير المحدود من قيادة المملكة.

يُذكَّر أن هذه المشاركة تُعَدُ الثانية لفريق الصقور السعودية في هذا المعرض الذي أُطلِقَ عام 2018م.

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