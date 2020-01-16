"أمطار ورياح".. الأرصاد تكشف كواليس حالة الطقس اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس، تشهد برودة شديدة وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويميل الطقس للد فئ على جنوب الصعيد نهارًا ويكون شديد البرودة ليلاً.





أمطار ورياح





قالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، سانت كاترين العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة.