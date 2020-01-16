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وسيم السيسي: المصريون القدماء أول من عالجوا البلهارسيا

الخميس 16/يناير/2020 - 11:29 ص
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وسيم السيسي
وسيم السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن المصريين القدماء هم أول من عالجوا البلهارسيا، وأول من أجروا عملية مياه بيضاء، والتربنة، موضحا أن تنوير الجيل الجديد بانجازات أجدادهم يجعلهم يشعرون بالانتماء لحضارتهم.

وكشف "السيسي"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، أنه تم نقل رمسيس الثاني إلى باريس بدعوى فحصه في عهد الراحل السادات، منوها بأنه تم استقباله استقبال الملوك، وتم اطلاق 21 طلقة.

ونوه بأن موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي، دخل غرفة فحص رمسيس الثاني ونكزه في قدمه وقال له: "أخرجتنا من مصر أحياء، وأخرجناك من مصر ميتا"، كاشفا أنه تم عرض رمسيس الثاني عاريا من لفائفه لمدة 20 دقيقة، وهو ما احتجت عليه مصر".
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