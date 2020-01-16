رسميا.. حارس البلدية ينتقل إلى النصر القاهري

وافق مجلس إدارة بلدية المحلة على العرض المقدم لحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم عصام سعد من نادي النصر القاهري من أجل الحصول على خدمات اللاعب، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



وكان اللاعب قد تقدم بطلب للجهاز الفني للفريق بقيادة رضا عبد العال للموافقة على رحيلة لفريق النصر وقد وافق الجهاز على طلب الحارس.



الجدير بالذكر أن عصام سعد يلعب في صفوف بلدية المحلة منذ ثلاث سنوات قادما من أسوان، ويلعب النصر في المجموعة الثانية والتي تضم أندية القاهرة والقناة.



ولعب عصام سعد لاندية المنصورة وإتحاد الشرطة واسَوان وبلدية المحلة وانتقل الي النصر لتكون محطته الخامسة خلال مشواره في الملاعب.



ويعتبر عصام من أكبر لاعبي القسم الثاني هذا الموسم حيث يبلغ من العمر ٣٩ عام.



يذكر أن بلدية المحلة قد تعاقد في بداية الموسم مع ١٠ لاعبين لتدعيم صفوفه وهم :

إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة



ويحتل الفريق المركز الخامس في المجموعة برصيد ١٦ نقطة بفارق ٧ نقاط عن فاركو المتصدر برصيد ٢٣ نقطة.