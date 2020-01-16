إحباط محاولة التعدي على 41 فدانا في نجع حمادي



البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إحباط محاولة شخص يدعى «عبدالواحد. م. ا»، 45 عامًا، مقيم نجع حمادي، من التعدي على مساحة 41 فدانًا بناحية الدرب، مملوكة لشركة السكر، وادعاءه امتلاك تلك الأرض.



وتمكنت الأجهزة من إحباط محاولة التعدي، وتحريز بعض مواد البناء والطوب البلوك، كان سيستخدمها في التعدي على قطعة الأرض، خاصة أن هذا الشخص قام بالتعدي على قطعة أرض أخرى تابعة للشركة في نقاط الوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة، وتم عمل تحرير محضر رقم 304 إداري نجع حمادي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أخذت تعهد عليه بعدم التعدي على الأرض مرة أخرى.



تمكنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، من إحباط محاولة تعدي أحد المواطنين على قطعة أرض تابعة لشركة السكر بنجع حمادي.