سعر الذهب اليوم الخميس 16-1-2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر





استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 15-1-2020 في سوق الصاغة، وذلك بعد انخفاض أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين على خلفية انخفاض سعر الدولار في البنوك وتراجع أسعار الذهب العالمية التي تؤثر تأثيرًا مباشر على اسعار الذهب في السوق المحلى، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 683 جنيها.





سعر الذهب المحلى اليوم





سجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 585 جنيها.

سجل سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 781 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها.





أسعار الذهب العالمية اليوم

ارتفع سعر الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأصول أكثر أمانا في ظل ضبابية بشأن تأثير اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1550.60 دولار للأوقية.







