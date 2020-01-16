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تفاصيل صادمة بشأن حادث طبيبات المنيا ومحادثات "واتس آب" تفجر مفاجأة (صور)

الخميس 16/يناير/2020 - 11:09 ص
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بدأ حادث طبيبات المنيا بتكليف من وزارة الصحة والسكان، لطبيبات التكليف، ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، صباح الأربعاء، وإلزام الطالبات الطبيبات بالحضور الإجباري إلى التدريب.

أسباب حادث طبيبات المنيا

تفاجأت طبيبات التكليف، بقرار وزارة الصحة، وطريقة فرضه عليهم، دون إخبارهم قبللا التلكليف بوقت كافٍ، حيث طلب منهم الحضور، قبل الموعد بيومٍ واحدٍ فقط، ما صعب عليهن السفر.

حادث طبيبات المنيا

واقترحت الطبيبات على وزارة الصحة، تلقي التدريب في محافظة بيني سويف، أو إحضار مدرب لمحافظتهم، كونهم سيدات ولا يستطعن السفر ليلًا بغير القطار، وطالبن بإعطائهم وقت كافٍ لحجز مقاعد بالقطار من المنيا إلى القاهرة.

المتسبب في حادث طبيبات المنيا

رفضت وزارة الصحة طلباتهن، وهددت طبيبت التكليف بنقلهن خارج الصحية، في حال امتناعهن عن حضور التدريب، في تعنت شديد من قبل الوزارة.

محادثات ما قبل حادث طبيبات المنيا

وكشفت محادثات الطبيبات الأخيرة عبر "واتس آب"، اعتراضهم على موعد التدريب، لصعوبة توقيت السفر وعدم إيجاد وسيلة مناسبة لسفرهن في هذا التوقيت، قبل حدث طبيبات المنيا الأليم.

حادث طبيبات المنيا.. ميكروباص

وتعنتت وزارة الصحة مع الطبيبات، ما أجبرهن على استئجار ميكروباص لإيصالهم من المنيا لمقر التدريب في ١٥ مايو.

المشهد الأخير لـ "حادث طبيبات المنيا"

ووقع حادث طبيبات المنيا، أثناء سير "الميكروباص" الذي يستقل طالبات التكليف، اصطدم بإحدى القاطرات بالقرب من مدينة "١٥ مايو" وإصابة جميع ركاب الميكروباص وعددهم ٢٠ راكبًا.

وفيات وإصابات حادث طبيبات المنيا

توفيت طبيبتان وأصيبت 14 طبيبة، حصيلة حادث طبيبات المنيابينهم، ولقى السائق مصرعه وأحد الركاب، وإصابة الآخرين بإصابات متفاوتة ما بين الحرجة والبالغة، تم نقل المصابين والمتوفيين إلى مستشفيات ١٥ مايو وحلوان ومعهد ناصر.

ونرصد لكم صور المحادثات الأخيرة على "واتس آب" قبل حادث طبيبات المنيا:



تفاصيل صادمة بشأن حادث طبيبات المنيا ومحادثات "واتس آب" تفجر مفاجأة (صور)
تفاصيل صادمة بشأن حادث طبيبات المنيا ومحادثات "واتس آب" تفجر مفاجأة (صور)
تفاصيل صادمة بشأن حادث طبيبات المنيا ومحادثات "واتس آب" تفجر مفاجأة (صور)
تفاصيل صادمة بشأن حادث طبيبات المنيا ومحادثات "واتس آب" تفجر مفاجأة (صور)
تفاصيل صادمة بشأن حادث طبيبات المنيا ومحادثات "واتس آب" تفجر مفاجأة (صور)
تفاصيل صادمة بشأن حادث طبيبات المنيا ومحادثات "واتس آب" تفجر مفاجأة (صور)
تفاصيل صادمة بشأن حادث طبيبات المنيا ومحادثات "واتس آب" تفجر مفاجأة (صور)
تفاصيل صادمة بشأن حادث طبيبات المنيا ومحادثات "واتس آب" تفجر مفاجأة (صور)
تفاصيل صادمة بشأن حادث طبيبات المنيا ومحادثات "واتس آب" تفجر مفاجأة (صور)
تفاصيل صادمة بشأن حادث طبيبات المنيا ومحادثات "واتس آب" تفجر مفاجأة (صور)
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