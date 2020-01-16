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الأرصاد الجوية الأسترالية: يتعين الانتظار حتى مارس لأمطار غزيرة كافية للاستغاثة

الخميس 16/يناير/2020 - 11:20 ص
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أستراليا
أستراليا
محمد حسين
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سيتعين على أستراليا الانتظار حتى شهر مارس لأمطار غزيرة بما يكفي لإغاثة مستدامة من الطقس الجاف الذي أدى إلى حرائق الغابات المميتة، حسبما أعلن مكتب الطقس بأستراليا، اليوم الخميس.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، إن هناك احتمالًا بنسبة 50٪ في أن يتلقى الجزء الأكبر من شرق البلاد معدل هطول الأمطار من 1 مارس إلى 30 مايو، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وحتى في ذلك الوقت، حذر المكتب من الحاجة إلى مزيد من الأمطار لإنهاء ثلاث سنوات من الجفاف على الساحل الشرقي.

وأضاف المكتب في بيان عبر البريد الإلكتروني: "في حين أن التوقعات بالنسبة للجفاف أكثر من المتوسط قد خفت مقارنة مع التوقعات التي صدرت في أواخر عام 2019، هناك حاجة إلى عدة أشهر من متوسط هطول الأمطار لرؤية الانتعاش من النقص الحالي في الأمطار على المدى الطويل".

على مدار الأشهر القليلة الماضية، دمرت حرائق الغابات مساحة تقارب ثلث مساحة ألمانيا، وقتلت 29 شخصًا ودمرت أكثر من 2000 منزل.

نحو 100 حريق مشتعل عبر الساحل الشرقي، وستظل السلطات التي تقاتل لاحتواءها أكثر ما تبقى حاضرة حتى تمطر باستمرار.

وفرت النظرة الرطبة بعض الأمل لرجال الإطفاء الذين ساعدتهم أمطار غزيرة على الساحل الشرقي، اليوم الخميس.

وقالت دائرة مكافحة الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز، على موقع "تويتر": "على الرغم من أن هذا المطر لن يطفئ جميع الحرائق، إلا أنه بالتأكيد سيقطع شوطًا طويلًا نحو الاحتواء".

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون حالة الإغاثة مؤقتة، حيث من المتوقع عودة الطقس الحار في الأسابيع المقبلة.

وقد قدرت هيئة السياحة في أستراليا، اليوم الخميس، أن أزمة حرائق الغابات في البلاد قد كلفت الصناعة حتى الآن ما يقرب من مليار دولار أسترالي (690 مليون دولار) ودعت إلى مساعدة عاجلة من الحكومة لجذب الزوار.

وقال سيمون ويستواي، المدير التنفيذي لمجلس صناعة السياحة الأسترالي (أتيك) لوكالة "رويترز": "لقد توقف الناس عن السفر بشكل أساسي. وهذا أمر مفهوم تمامًا: الطبيعة البشرية تدخل حيز التنفيذ".

وأضاف "ويستواي": "أن صور الحرائق في السوق العالمية سيئة للغاية لبلدنا. نحن قلقون من العدوى التي قد تكون موجودة."

وأوضح "ويستواي"، أن إلغاء حجز أماكن الإقامة في المناطق التي لا توجد فيها حرائق قد ارتفع إلى 60٪، بينما لم يكن هناك سائحون في المناطق المنكوبة. تعتمد العديد من الوجهات بشكل كبير على السياحة الداخلية، وكذلك على الزوار الدوليين".
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الكلمات المفتاحية

الأرصاد الجوية الأسترالية استراليا أمطار غزيرة

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