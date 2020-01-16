وسيم السيسي: المصري القديم كان يكره كلمة الموت

وأشار "السيسي"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، إلى أن اليهود حتى عهد السيد المسيح كانوا لا يؤمنون بوجود حساب أو عقاب، ولكن المصري القديم علم أن هناك عالم آخر، وهناك جنة ونار.



وأضاف، أن إيمان المصري القديم كان يجعله يحفظ قانون الأخلاق عن ظهر قلب، حيث كان الجيش المصري عند دخوله معركة يلتزم بعدد من الأخلاق، منها أنه لا يكون سببا في دموع إنسان.



قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن المصري القديم كان يستعد للعالم الآخر، ويكره كلمة الموت، حيث كان يطلق على الموت حياة بعد الحياة، أو الخروج إلى النهار.