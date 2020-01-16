تفاصيل حفل عمرو دياب في الكويت

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بالكويت، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 13 فبراير.



وعلى صعيد آخر، يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد وذلك يوم 20 يناير الجاري عبر خاصية"عالم عمرو دياب" بإحدى شركات المحمول المتعاقد معها، على أن يطرح بالأسواق يوم 23 وعبر الـ"يوتيوب"، وجميع وسائل السوشيال ميديا المختلفة.



يشهد هذا الألبوم تعاون الهضبة مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين، أيمن بهجت قمر،شادي نور،أحمد المالكي، صابر كمال، تركي آل شيخ، محمد يحيى، رامي سمير، عمرو مصطفي، بلال سرور، نادر حمدي، شريف بدر، أسامة الهندي، طارق مدكور.