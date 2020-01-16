تسريب أسئلة امتحاني "جبر" ثانية ثانوي و"عربي" الإعدادية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة امتحان الجبر، لطلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس.

كما تداول رواد المواقع، أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقاهرة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها تحقق في الأسئلة المتداولة.

ويخوض طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، بينما يخوض طلال الشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية.

وانطلقت اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019-2020، للشهادة الإعدادية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث يؤدي 317445 طالبًا وطالبة الامتحان بالقاهرة والجيزة.

وتقدم 163908 طلاب وطالبات بالقاهرة، للامتحان من بينهم 83345 طالبا و80563 طالبة داخل 707 لجان، أما عن الحالات المرضية وعددهم 20 حالة بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، أما في الجيزة فتقدم 153537 طالبا وطالبة لأداء الامتحان.