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الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية

الخميس 16/يناير/2020 - 11:03 ص
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احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
سعد نبيل
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قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة إن الاحتفالات بمرور 150 عاما على افتتاح الاوبرا الخديوية امتدت إلى خارج الوطن تأكيدًا لريادة مصر الحضارية والتى كانت أول دولة فى المنطقة العربية وقارة افريقيا تؤسس دارا للأوبرا، مشيرة أنها ظلت المنارة الثقافية الأولى والوحيدة فى الشرق الأوسط طوال ما يزيد عن قرن من الزمان حتى احتراقها عام 1971، واضافت أن أرض الوطن كانت وستبقى ملتقى للتفاعل بين دول العالم ومركزا للفكر والثقافة.


وكانت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، تحت إشراف الدكتورة هبة يوسف بالتعاون مع دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، قد نظمت احتفالية فنية ضخمة حضرها السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا والسفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية بروما ونخبة من الدبلوماسيين العرب والأفارقة والشخصيات البارزة بالمجتمع الإيطالي وتضمنت فيلما وثائقيا عن فن الأوبرا فى مصر منذ افتتاح الأوبرا الخديوية تلاه مختارات غنائية من أشهر الاوبرا الكلاسيكية العالمية أداها مجموعة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة هم إيمان مصطفي، منى رفلة، ليلى إبراهيم، عمرو أحمد، عادل صبري.
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
الثقافة تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية
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