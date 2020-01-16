ابنة جمال عبدالناصر: السد العالي كان مسألة حياة أو موت لوالدي

ابنة جمال عبدالناصر: "كنا بنفاجئ والدي بهدية بسيطة زي شبشب"





قالت هدى جمال عبدالناصر، ابنة الزعيم الراحل، إن السد العالي من الإنجازات التي قدمت لمصر الكثير، معقبة: "كنا هنعمل إيه لو معملناش السد العالي وبحيرة ناصر.. وكيف كنا سنواجه سد النهضة".

وأشارت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، إلى أن السد العالي، يسمح لمصر بتخزين كميات من المياه، وأن السد في عهد الزعيم جمال عبدالناصر، كان مسألة حياة أو موت.





وعن الحياة الشخصية للزعيم الراحل، أوضحت أنه وفر لهم حياة اجتماعية سعيدة، في فترات أعمارهم المختلفة، مضيفة: "كنا أسرة عادية، ولم يضغط علينا أبدا، وأسعد أوقاتنا كانت فترات الإجازة بالإسكندرية".





ولفتت إلى أن اليوم هو الذكرى 102 لميلاد الراحل جمال عبدالناصر، مختتمة بقولها "كان بيتنا بيتملي ورد في عيد ميلاده، وإحنا كنا بنعمله تورتة.. وكان بيقولنا أنا عمري ما اتعمل ليّ عيد ميلاد، وكنا بنشتري له هدية بسيطة زي شبشب".