Advertisements
Advertisements
Advertisements

ابنة جمال عبدالناصر: السد العالي كان مسألة حياة أو موت لوالدي

الخميس 16/يناير/2020 - 10:56 ص
Advertisements
البرنامج
البرنامج
هدى عبدالرازق
Advertisements

ابنة جمال عبدالناصر: "كنا بنفاجئ والدي بهدية بسيطة زي شبشب"


قالت هدى جمال عبدالناصر، ابنة الزعيم الراحل، إن السد العالي من الإنجازات التي قدمت لمصر الكثير، معقبة: "كنا هنعمل إيه لو معملناش السد العالي وبحيرة ناصر.. وكيف كنا سنواجه سد النهضة".

 

وأشارت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، إلى أن السد العالي، يسمح لمصر بتخزين كميات من المياه، وأن السد في عهد الزعيم جمال عبدالناصر، كان مسألة حياة أو موت.


وعن الحياة الشخصية للزعيم الراحل، أوضحت أنه وفر لهم حياة اجتماعية سعيدة، في فترات أعمارهم المختلفة، مضيفة: "كنا أسرة عادية، ولم يضغط علينا أبدا، وأسعد أوقاتنا كانت فترات الإجازة بالإسكندرية".


ولفتت إلى أن اليوم هو الذكرى 102 لميلاد الراحل جمال عبدالناصر، مختتمة بقولها "كان بيتنا بيتملي ورد في عيد ميلاده، وإحنا كنا بنعمله تورتة.. وكان بيقولنا أنا عمري ما اتعمل ليّ عيد ميلاد، وكنا بنشتري له هدية بسيطة زي شبشب".


Advertisements

أخبار تهمك

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

بديل سواريز.. تطور جديد في برشلونة بشأن الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 15 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفى الفقي يحدد الحل الأقوى لإنهاء أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ 42 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 14 ساعة

إقالة وزيرة الصحة.. بيان عاجل يتهم هالة زايد بالتسبب في وفاة أطباء المنيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

رقم كبير.. تكلفة صفقة أليو بادجي على الأهلي

منذ ساعتين

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة نارية تضرب الزمالك قبل موقعة المصري

منذ ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 17 ساعة

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ يوم

كيكي سيتين يفاجئ برشلونة بقرار ناري بشأن كوتينيو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

10:53 ص

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status