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صحيفة بريطانية: 2000 مسلح سوري في طريقهم لليبيا

الخميس 16/يناير/2020 - 10:49 ص
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مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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يستعد 2000 سوري للتوجه إلى ليبيا عبر تركيا للقتال في صفوف ميليشيات طرابلس، بعد أن أغرتهم أنقرة بالمال والحصول على الجنسية التركية، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إن ألفي مسلح سوري، سافروا إلى تركيا، وأن المئات منهم وصلوا بالفعل إلى ليبيا، في حين لا يزال آخرون يتلقون تدريبات في معسكرات داخل الأراضي التركية.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مصادر ميدانية وسياسية ليبية أكدت وصول مرتزقة من سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جانب الميليشيات الداعمة لحكومة فايز السراج في مدينة طرابلس، ولمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لتخليص المدينة من الميليشيات الإرهابية المسلحة.

 

وأرسلت تركيا إلى ليبيا في بادئ الأمر 300 مسلح سوري تابعين لميليشيات تمولها أنقرة وتشرف عليها.

 

 وقد غادرت المجموعة الأولى عبر معبر كيليس الحدودي بين سوريا وتركيا في 24 ديسمبر الماضي، تلتها مجموعة ثانية من المسلحين مكونة من 350 شخصا في 29 من الشهر ذاته.

 

وفي الخامس من يناير الجاري، عبر 1350 مسلحا آخر إلى تركيا في طريقهم على ما يبدو إلى ليبيا.

 

وبينما تم إرسال بعضهم إلى طرابلس، لا يزال آخرون يتلقون تدريبات في معسكرات تقع جنوبي تركيا.

 

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن المسلحين السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا ربما يعمدون إلى توحيد صفوفهم تحت مظلة واحدة.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

مسلحون ليبيا سوريا 2000 مسلح

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