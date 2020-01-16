التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم





بورصة الكويت





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا 0.210 نقطة ليصل إلى مستوى 6351.42 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% خاسراً 4.64 نقطة ليصل إلى مستوى 7085.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.19% رابحاً 9.480 نقطة ليصل إلى مستوى 4896.12 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 76 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون دينار كويتى عبر 2610 صفقة.





وارتفعت نحو 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.14%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.





و عن الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.70%، تليه شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 7.84%، ثم شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 7.53%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.88% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 4.35%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 3.88%.